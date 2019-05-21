«Белый дом — большая угроза, чем Кремль»

От Белого дома исходит большая угроза, чем от Кремля. В современной Европе, где демократия и толерантность подвергаются нападкам, Вашингтон заключает союзы с худшими врагами проекта Европейского союза, пишет бывший политик от социал-демократов Пьер Шори (Pierre Schori).

В то время как Швеция вступает в финальную фазу подготовки к важнейшим за последнее время выборам в ЕС, партии Альянса вышли из программы подготовки обороны. Причина: они требуют, чтобы правительство прямо сейчас выделило 100 миллиардов крон (примерно 700 миллиардов рублей — прим. перев.) на период с 2021 по 2025 год. Также они хотят, чтобы Швеция как можно скорее начала выполнять требования НАТО, выделяя на оборону 2% внутреннего валового продукта.



Обстоятельства таковы, что Швеция, конечно, должна иметь мощную оборону как часть продуманной стратегии в области политики безопасности. Поэтому нет ничего удивительного в том, что правительство хочет, чтобы, прежде чем бюджет будет определен, вооруженные силы представили анализ экономических последствий развития тотальной обороны. Кроме того, оно, конечно, не желает, чтобы Швеция присоединялась к союзу ядерных стран.



Основная причина спешного выхода протестующих партий — «российская угроза». Но, вне зависимости от мнения представителей нашей обороны, маловероятно, что Россия в одиночку нападет на Швецию или Скандинавию.



Сегодня угроза исходит скорее от Белого дома, чем от Кремля. В современной Европе, где под ударом оказались демократия и толерантность, Вашингтон заключает союзы с худшими врагами проекта Евросоюза.



Речь идет о торговой войне, которую Дональд Трамп начал против Китая и ЕС, и о выходе из Договора о ракетах малой и средней дальности, согласно которому была запрещена целая категория ядерного оружия. Вместо этого США собираются разработать «более эффективное» ядерное оружие, причем намерены разместить его в Европе.



В то же время Трамп поддерживает войну в Йемене и подливает масло в огонь конфликтов по всему Ближнему Востоку, а также заявляет, что интервенционистская доктрина Монро вновь должна действовать в Латинской Америке.



По данным Института исследований мира СИПРИ (от апреля 2019 года), в 2018 году США увеличили расходы на военную сферу на 4,6%, доведя их до 649 миллиардов долларов, что почти соответствует той сумме, которую в общей сложности тратят на оборону восемь следующих за ними в рейтинге стран. Россия уменьшила свои военные расходы на 3,5% и тратит сейчас 61,4 миллиардов долларов, будучи на седьмом месте после Китая, Саудовской Аравии, Индии и Франции.



Кроме того, США активно участвуют в «антитеррористической деятельности» в 80 странах на шести континентах, и в еще большем числе стран у них есть базы, как об этом писала «Нью-Йорк таймс» (New York Times).



Переизбрание Дональда Трампа уже не кажется таким немыслимым. И тогда он начнет при сотрудничестве с лояльными диктатурами, частичными и полными, еще агрессивнее утверждать гегемонию США в мире, продолжая свой крестовый поход на ООН, ВОЗ, МУС, Парижское соглашение и ядерную сделку с Ираном, а также ЕС. Поэтому выборы в ЕС в этот раз имеют решающее значение не только для будущего Швеции, но и для будущего и развития всего Европейского союза.



ЕС — незаменимая противодействующая сила в борьбе за выживание окружающей среды и демократии в мире, который становится все более уязвимым перед лицом последствий непредсказуемых конфликтов, пока США, Китай и Россия меряются силами.



Поэтому мы все должны думать стратегически: всему свое время — и обороне, и будущему. Не вступайте в борьбу с прочими демократическими партиями, отдайте свой голос за демократическую и солидарную Европу!



Источник: Dagens Nyheter



