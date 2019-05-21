В Украине слегка похолодает и задождит

В ближайшие сутки, 22 мая, погоду западных областей Украины будет определять прохладный, на остальной территории - теплый воздух, но дневная температура немного снизится, сообщает Укргидрометцентр. В поле пониженного атмосферного давления везде пройдут дожди, наиболее интенсивные - на Закарпатье, днем – и на юго-востоке страны. На большей части территории страны кратковременные дожди, местами грозы, днем в Приазовье, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях местами значительные дожди.



Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, днем на Левобережье кое-где град и шквалы 15-20 м/с.



Температура ночью 10-15°, днем 19-25°, на Закарпатье и Прикарпатье 15-20°.



В Киеве - ночью без осадков, днем кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 22 мая самая высокая температура днем была +32 в 2007 году, самая низкая ночью -1,7 в 1917 году.



23 мая - кратковременные дожди, местами грозы (преимущественно в дневное время). Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с, на Левобережье при грозах кое-где шквалы 15-20 м/с.



Температура ночью 10-15°; днем 19-24°, в южных и восточных областях до 27°, в западных областях 16-21°.



В Киеве - ночью без осадков, днем кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 22-24°.



21 мая на 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 18-23°; в Днепре возле Киева 18°.

