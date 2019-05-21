Гройсман: в мае погасили $2,7 млрд госдолга

С начала мая Украина погасила 2,7 миллиардов долларов госдолга. Об этом рассказал премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV.



"В мае мы погасили 2,7 млрд. долл. Кто-то это ощутил? Нет! Ситуация контролируемая. Ежемесячно мы должны выплачивать долги - это серьезные вызовы. При этом я не допустил ни одного просрочки платежей по долгам. Ни одной просрочки платежей по армии", - заявил Гройсман.



Премьер добавил, что смотреть в глаза людям ему не стыдно и подчеркнул, что новое качество нужно строить новыми методами, а для этого важно обновить систему принятия решений и формирования парламента.



Ранее Гройсман предупредил новые власти о том, что снижение тарифов приведет к кризису.

