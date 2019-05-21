Названа причина смертоносных заболеваний печени

Ученые Лондонского университета королевы Марии и Университета Глазго показали, что пациенты, страдающие от диабета 2-го типа, подвержены высокому риску развития смертельно опасного цирроза и рака печени, которые диагностируются на поздних стадиях. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.



В исследовании приняли участие 18 миллионов человек из Великобритании, Нидерландов, Италии и Испании. Специалисты выявили людей с неалкогольной жировой болезнью печени (НЖБП) и определили риск развития опасных заболеваний по сравнению с теми, у кого не был поставлен диагноз. Известно, что у каждого шестого с НЖБП болезнь переходит в неалкогольный стеатогепатит, возникают повреждения печени, рубцы, развивается серьезная недостаточность или даже возникают опухоли.



По словам исследователей, их удивило высокое число людей с НЖБП, у кого болезнь не была диагностирована. Это указывало на то, что многие люди не получают первичную помощь на ранних стадиях болезни, и за сравнительно короткий период времени у них развиваются более опасные патологии. При этом люди с диабетом подвергают себя наибольшему риску цирроза и рака. У них вероятность тяжелых заболеваний была выше в два раза по сравнению с другими группами пациентов.

