Портнов допускает конфискацию "Рошена" и канала "Прямой" в пользу государства

Бывший заместитель главы Администрации президента Украины времен Януковича Андрей Портнов, вернувшийся в Украину в канун смены главы государства, допускает в результате инициированных им исков арест и конфискацию в пользу государства активов ушедшего с поста президента Петра Порошенко, среди которых юрист выделил корпорацию "Рошен" и телеканал "Прямой".



"Рошен" вместе с остальным может быть зачислен в доход государства без национализации – по сделке со следствием или по спецконфискации. Все, что новая власть придумала, прекрасно ложится на самого Порошенко и его команду", – сказал Портнов в интервью телеканалу NewsOne.



В качестве примера он привел проведенную спецконфискацию средств и активов окружения Виктора Януковича по сделке со следствием третьего лица – Аркадия Кашкина.



Экс-замглавы АП сообщил, что планирует подать заявление в правоохранительные органы по поводу якобы отмывания денег при покупке телеканала "Прямой". Портнов утверждает, что конечным бенефициаром этого телеканала выступает Порошенко, тогда как формальным собственником числится "висящий на крючке" бывший депутат Владимир Макеенко. "По сделке с Макеенко акции "Прямого" могут быть конфискованы в пользу государства", – считает вернувшийся в Украину юрист.



Другими вероятными кандидатами для возможной сделки со следствием он назвал основателей инвесткомпании ICU Макара Пасенюка и Валерию Гонтареву, возглавлявшую в 2014-2017 годах Нацбанк.

