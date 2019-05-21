В Киеве ночью горели пять машин

В Киеве ночью спасатели ликвидировали пожар в пяти автомобилях, в результате две машины сгорели полностью, остальные получили повреждения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в столице.



Инцидент произошел в 03:38 на проспекте Академика Глушкова, 9-Д. На место происшествия немедленно прибыли спасатели.



"По прибытию на место происшествия спасатели установили, что во дворе 24-этажного жилого дома произошло возгорание в автомобилях Daewoo Lanos и Mercedes с распространением огня на рядом расположенные автомобили Mitsubishi Outlander, BMW X5 и Nissan Micra. В 03:58 бойцы ликвидировали пожар”, - говорится в сообщении.



В результате пожара Daewoo Lanos и Mercedes сгорели полностью, у Mitsubishi Outlander выгорел моторный отсек, повреждены лакокрасочное покрытие и салон автомобиля BMW X5 и в Nissan Micra повреждено лакокрасочное покрытие.

