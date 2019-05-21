Первые петухи в АП

С утра Олег Ляшко решил подработать стримером в Администрации президента Зеленского. Его начала тискать охрана Зеленского, не пуская в зал, где собрались как бы лидеры парламентских фракций во главе с почти экс-спикером, главой партии Логопедов, потенциальным членом избирательного списка блока «Голос» Вакарчука Андреем Парубием. Ляшко сопротивлялся. Неизвестно, кто получил удовольствие, но мобильник пришлось сдать.



Консультации президента с главами фракций и руководством Рады – технологический момент, предшествующий появлению указа о роспуске парламента. Понятное дело, идут торги. Меняют снижение избирательного барьера с пяти до трех-четырех процентов, кресло Гройсмана на «Роттердам плюс», подержанную бэху-пятилетку на электроскутер. Процесс пошел. Ни одного кадрового назначения Володя еще не сделал, поскольку целый день общался с американцами. Решили усилить санкции против России, ведь о чем еще можно говорить с Вашингтоном? Только о том, что написано в специальной бумаге, утвержденной шестым подползающим помощника Госсекретаря. В первую очередь наших дорогих гостей из США интересовали бабки. Поэтому через черный вход в АП завели главу «Нефтегаза» Коболева. Случилось это, повторюсь, вчера, аккурат перед вылетом Ульяны Супрун во Франкфурт с небольшим красным чемоданчиком.



Немного отвлекусь от петушиных боев в АП. Ульяна никуда не убежала! Все еще замучаются выковыривать Супрун из Минздрава, поскольку это живые деньги для американских товарищей. Помните историю, когда окружной административный суд запретил санитарке из Мичигана исполнять обязанности министра здравоохранения? Как тогда возбудилась вся международная «спильнота». Сразу три посольства заявили решительный протест: США, Великобритании и Нидерландов. Не забывайте про закупки лекарств для Украины «международными организациями». По странному стечению обстоятельств именно американскими, английскими и голландскими. Оборот миллиардный. В год. Правда, в гривнах.



Если пиде… лидерам фракций удастся договориться о снижении избирательного барьера до 0,05 процента, то мощная Винницкая европейская инициатива Гройсмана в союзе с Яценюком уверенно попадает в новый состав парламента. Но шансов на снижение мало, потому что 200 мажоритарщиков уперлись рогом и не отдадут свои прикормленные округа



Абсолютно не имеет никакого значения, будет ли кто-то исполнять обязанности Гройсмана или нет. Будут ли утверждены новые кадровые назначения в нынешней Раде или же не будут. Никакого значения не имеет, кто победит в конкурсе на место главы АП: креатура Коломойского или кандидат от «Квартала»

Но объемы постоянно растут, поскольку международные посредники заинтересованы в углублении и расширении бизнеса. Мы им сразу стопроцентную предоплату, а они нам через полгода-год – высококлассные вакцины, изготовленные в Индии трудолюбивыми пакистанцами из силикатного кирпича. Тщательно протертого. На потоках сидит Ульяна, и никто ее в обиду не даст. Зеленскому уже начертили «красные линии», за которые прыгать вообще не в кайф. Поэтому санитарка просто улетела на международную конференцию гинекологов в Женеву. Заодно прихватила пару свежих почек, поскольку она еще и барыжит на мировом рынке донорских органов. А тут крик поднялся: упустили, не посадили! Ага. Это Гройсмана можно сбить на счет «раз». «Два» даже говорить не надо. Он у нас понятливый винницкий менеджер. С полуслова понимает намеки и даже адрес не уточняет. В среду прощается с Кабмином, Ульяна преподнесет ему букет желтых троянд, которые экономно нарвала на клумбе в Мариинском парке, и вперед, к высоким показателям на парламентских выборах.Если пиде… лидерам фракций удастся договориться о снижении избирательного барьера до 0,05 процента, то мощная Винницкая европейская инициатива Гройсмана в союзе с Яценюком уверенно попадает в новый состав парламента. Но шансов на снижение мало, потому что 200 мажоритарщиков уперлись рогом и не отдадут свои прикормленные округа. Все ближайшее окружение экс-президента Порошенко собирается выдвигаться по мажоритарке, поскольку верит в ошеломительный успех мощной политической силы Петра Алексеевича. Сам Петр в настоящее время помещен в прозрачный аквариум. Очень модный тренд. Называется опен-спейс. Или опен-асс? Не силен, б…ть, в современной архитектуре. Короче, Порошенко там сидит, все видят, как он целуется с какими-то лысыми загорелыми мужиками и Куртом Волкером. Тот специально приехал к нему за зарплатой, однако получил лишь горячие заверения в неизменности евроатлантического курса Украины. Зато новый политтехнолог Петра Алексеевича, коренной израильтянин бердичевского происхождения Зилбершухер очень удачно зашел. Сразу получил от экс-лидера небрендированную сумку с непонятным содержанием. Они склонили над ней головы и долго что-то пересчитывали шепотом. Все на глазах Игоря Грынива, который уже сутки дожидается приема за стеклом.Легендарный автор победной концепции «Армия, мова, вира» сидит на стульчике с плотно сжатыми коленками и периодически бегает к кулеру попить шаровой водички. У него в папочке целых два варианта абсолютно новой предвыборной стратегии, которая гарантирует полную победу партии Порошенко на июльских выборах 2019 года. Первый вариант называется «Мова, вира, армия», а второй вообще крутой – «Вира, мова, армия». И тут появляется шустрый израильтянин, который буквально из-под носа выдергивает жирный кусок. Гнида, честное слово.Поэтому в прозрачном офисе есть свои преимущества. Все видят, как страдает Грынив. Его, в принципе, специально для этого позвали. Опен-асс, одним словом. Все видно. Вот пришел почтальон и принес заказное письмо с копией заявления Андрея Портнова. Если кто не знает, это известный порохо-хантер, который прибыл в Украину со специальной миссией: посадить живое воплощение томоса в грязную тюрьму. В своем обращении в Государственное бюро расследований Портнов сообщает о совершении Петром Алексеевичем деяний с явными признаками криминальных правонарушений. В частности, экс-президент, вступив в сговор с целым рядом высокопоставленных лиц, организовал откровенную провокацию в Керченском проливе. При этом он подверг угрозе жизнь и здоровье 24-х украинских моряков, использовал провокацию для введения военного положения с целью узурпации власти.Подобных заявлений еще будет немало, поскольку создан целый международный юридический консорциум с целью расследований возможных преступлений пятого президента Украины. Он работает независимо от того, хочет ли этого нынешний глава государства. Юристы практически не ограничены в средствах, поскольку есть огромное количество «доноров», заинтересованных в благополучном исходе дела. Поэтому аквариум Петра будет завален ксерокопиями подобных заявлений.И в конце вернемся к началу: консультации. Смотрите, какая ситуация. Абсолютно не имеет никакого значения, будет ли кто-то исполнять обязанности Гройсмана или нет. Будут ли утверждены новые кадровые назначения в нынешней Раде или же не будут. Никакого значения не имеет, кто победит в конкурсе на место главы АП: креатура Коломойского или кандидат от «Квартала». У нас полное самоуправление, поскольку состояние экономики вообще не зависит от политической воли премьера, президента и кого-то там еще. Если экономики не существует, то о каком кризисе мы говорим? Вот с «Нефтегазом» все серьезно. Если труба будет пустой, а так и будет, то Коболев не сможет перечислять свои гонорары маме в США. И наши американские друзья не досчитаются определенных сумм на своих счетах. В результате пострадает бюджет Америки, который и так уже трещит по швам от китайского «Хуавея». Все, с...ка, взаимосвязано.