Джордж Мартин высказался о финале Игры престолов

Американский писатель Джордж Мартин рассказал, чем финал его цикла книг Песнь Льда и Пламени и последний сезон Игры престолов будут отличаться. Он отметил, что в то время, как у создателей сериала было всего шесть часов для финала, у него будут три тысячи рукописных страниц. Об этом он написал в своем блоге.



"Я работаю в совершенно других условиях, чем Дэвид и Дэн. У них было шесть часов в этом последнем сезоне. Я ожидаю, что две мои последние книги заполнят 3000 страниц рукописи, прежде чем я закончу… и если понадобятся дополнительные страницы, главы и сцены, я добавлю их", - отметил писатель.



Также автор цикла романов анонсировал ряд персонажей, которые никогда не появлялись в Игре престолов, но возникнут в его книгах.



"Есть персонажи, которые вообще никогда не появлялись на экране, и другие, которые погибли в сериале, но все еще живут в книгах... И да, будут единороги ... в некотором роде", - заявил он.



Мартин также отметил, что считает глупым вопрос о "реальной" концовке телевизионного шоу, и предлагает просто прочитать его книги: "Как насчет этого? Я напишу, вы прочитаете. Тогда каждый может принять решение и подискутировать об этом в интернете".

