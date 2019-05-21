Ляшко: ориентировочно внеочередные выборы в Раду пройдут 21 июля

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко предполагает, что внеочередные парламентские выборы пройдут 21 июля.



"Я буду краток – нечего комментировать. Консультации прошли. Досрочные выборы будут. Я думаю, что досрочные выборы ориентировочно пройдут 21 июля", - сказал Ляшко журналистам после консультаций президента Украины Владимира Зеленского с лидерами фракций.



Он предположил, что указ президента о роспуске парламента появится в ближайшее время.

