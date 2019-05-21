Песков: Санкции против России не помогут Украине

Команда президента Украины Владимира Зеленского не решит проблему на Донбассе, пока настаивает на ужесточении санкций против Росии. Об этом во вторник, 21 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



"Это та риторика относительно санкций против России, которая не блещет новизной. А главное, это та риторика, которая не сможет помочь Украине разобраться с проблемой юго-востока", - заявил он.



Песков добавил, что РФ выполнять обязательства по минским договоренностям не может, их должна выполнять Украина. "Его может и должен выполнять Киев", - сказал Песков.



Он добавил, что на данный момент Кремль не видит изменений в политике Украины после выборов президента.



Как сообщалось, во время встречи с делегацией США и ЕС президент Зеленский призвал усилить санкционное давление на Россию.

