Рада в случае роспуска сможет принимать законы – Богдан

Верховная Рада может принимать решения и после указа о досрочном прекращении ее полномочий, убеждены в команде президента Украины Владимира Зеленского.



"Мы считаем, и это предусмотрено Конституцией, что Верховная Рада слагает свои полномочия перед новоизбранным парламентом с момента принятия присяги последним. Поэтому Верховная Рада действует, будет рассматривать законы. Другой вопрос – явка депутатов, исполнение ими своих депутатских полномочий", - сказал советник президента Украины Андрей Богдан журналистам возле администрации президента во вторник в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", может ли Верховная Рада после роспуска работать в пленарном режиме и принимать законы.

