Причиной роспуска Рады в указе будет названо отсутствие коалиции – Богдан

Причиной досрочного прекращения полномочий Верховной Рады в указе президента Украины Владимира Зеленского будет отсутствие коалиции на протяжении более 30 дней, сообщил советник главы государства Андрей Богдан.



"Пункт 1 статьи 90 (Конституции Украины – ИФ) – это отсутствие коалиции в Верховной Раде", - сказал он журналистам после завершения встречи Зеленского с руководством парламента и лидерами фракций, отвечая на вопрос, какие будут основания для роспуска парламента в указе президента.

