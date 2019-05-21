Главный аргумент для роспуска Рады – низкое доверие граждан – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский называет очень низкий уровень доверия граждан к Верховной Раде и фактическое отсутствие коалиции с 2016 года основаниями для досрочных парламентских выборов, сообщается на официальном сайте главы государства во вторник.



"Главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту - 4%. Это - оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я, как гарант Конституции, обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска - с 2016 года не существовало коалиции", - заявил Зеленский по итогам встречи руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций и групп.



Во время встречи речь шла о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов. Участники встречи также обсудили дату проведения досрочных выборов - она будет зависеть от того, когда президент издаст указ о роспуске парламента.



Также говорилось о созыве внеочередного заседания Верховной Рады для принятия изменений в действующее избирательное законодательство, в частности, об отмене мажоритарной системы и снижение проходного барьера до 3%.



Кроме этого, на встрече поднимали вопрос освобождения украинцев из российского плена. Зеленский предложил провести отдельную беседу с представителями команды предыдущего главы государства по этому вопросу.

