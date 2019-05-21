После указа президента о роспуске Рады парламент не сможет принимать законы - Тимошенко

Верховная Рада не сможет принимать решения после указа президента Украины о досрочном прекращении ее полномочий, заявляет лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.



"С момента издания указа, согласно 85-й и 90-й Конституции, парламент не может принимать законы, другие решения, а может только пойти на выборы", - сказала Тимошенко журналистам у здания администрации президента после консультаций у главы государства Владимира Зеленского во вторник.



При этом политик настаивает на том, чтобы до роспуска парламента нардепы изменили избирательное законодательство, назначили новых силовиков и руководство Национального банка. Она призвала нового президента инициировать внеочередную сессию парламента на которой, в частности, рассмотреть назначение нового руководства Генпрокуратуры, СБУ, Национального банка, министерств обороны и иностранных дел.



По словам лидера партии, если сейчас легитимно не назначить силовиков, останется большой риск, что "коррумпированная тусовка вокруг Порошенко пойдет в парламент, получит неприкосновенность и продолжать влиять на политику, проводя свои коррупционные интересы в жизни".



Новых руководителей силовых ведомств надо назначить еще до роспуска парламента, пояснила лидер "Батькивщины", чтобы уволенные не могли обратиться в суд и, ссылаясь на статьи 85 и 90 Конституции, восстановиться в должности.



"Мы предложили президенту изменить силовиков - генпрокурора, председателя СБУ, министра обороны, иностранных дел. Это его прямые полномочия", - сказала Тимошенко.

