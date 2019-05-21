Эксклюзив «Утра с Интером»: как прошел концерт Олега Винника в селе?

Олег Винник дал бесплатный концерт в родном селе Красный Кут в Черкасской области. Перед выступлением певец откровенно рассказал программе «Утро с Интером», за что в детстве мама била его прутом, на что потратил свой первый гонорар и почему родной отец никогда не видел его на сцене. А также презентовал в эфире несколько строчек своей новой песни, в которой прозвучит еще одно женское имя.



Большой концерт в родном селе Олег Винник посвятил родителям. Он организовал его в день рождения своей мамы Анны Яковлевны, которая ушла из жизни год назад. «Я приезжал к родителям, пока они были живы. Этот концерт я организовал в память о них. Прожив 45 лет, в родном селе я даю концерт в первый раз. Для меня это очень ответственно и больно, – признается артист. – Мой отец никогда не видел меня на сцене. Когда у него появилась возможность попасть на концерт сына, он просто не доехал – умер».



В прошлом году, когда умерла мама, Олега Винник не отменил запланированных концертов, продолжал выходить на сцену, за что многие его осуждали. Оказывается, на это была воля его матери. «За два дня до смерти мама сказала: «Сын, ты никогда в жизни не должен отменить ни одного концерта, ты должен быть здоровым и всегда на коне», – со слезами на глазах вспоминает Олег.







Свой первый гонорар Винник потратил на операцию мамы, у которой были проблемы со зрением: «Это для меня было такое счастье, что я имел возможность оплатить маме операцию. Она всю жизнь за это была благодарна. Я никогда не забуду, как мама мне говорила: «Сын, теперь я вижу, сколько времени на часах на стене».



О матери артист сохранил самые теплые воспоминания. По его словам, она никогда не диктовала, как ему жить, хотя одно событие Олег запомнил навсегда: «Когда мне исполнилось 14 лет, я захотел мотоцикл. Мать, узнав об этом, побила меня прутьями так, что на спине месяц были синяки. Если бы она тогда мне позволила и был бы у меня мотоцикл, то меня бы уже не было…»



На концерте Олега Винника в селе Красный Кут собралось около 30 тыс. зрителей – люди ехали из других городов, даже из Киева. Такого грандиозного события маленькое село в Черкасской области не видело. Концерт состоялся вечером, но еще с утра стадион возле сельского дома культуры был почти заполнен. Среди зрителей были и друзья детства Олега Винника и его коллеги по первой музыкальной группе «ВО-ВО», в которой артист был гитаристом. Группу назвали в честь самих участников: в коллективе было два Олега и два Владимира. «Олег всегда очень стильно выглядел, хорошо одевался, очень нравился девушкам, он был главным красавцем нашего коллектива, – рассказывает Владимир Куценко, друг детства артиста. – Но он не пел тогда. У него условие было: если вы меня будете заставлять петь, я не буду с вами играть. Он никогда не халтурил. Единственное, что не любил грузить аппаратуру, поэтому всегда опаздывал на такие мероприятия (смеется)».



На концерте в родном селе Олег Винник пел больше часа. Его дважды вызывали на бис. Артист сдержал обещание, данное самому себе в начале карьеры: приехал с концертом туда, где тридцать лет назад простой деревенский парень делал первые неуверенные творческие шаги.



После концерта в родном селе Олег Винник отправился в свой первый концертный тур по Европе, стартующий в Берлине. Кроме того, артист совсем скоро презентует новую песню, несколько строчек которой он эксклюзивно представил в программе «Утро с Интером»: «Ти купалася, як у морях, в лайках і у коментарях, та любов, як цілющий бальзам, ліки від Фейсбук, Інстаграм…». А дальше идет припев, который начинается с женского имени». Но о каком имени идет речь, артист не признается. Следите за новостями!

