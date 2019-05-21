Нацсовет уличил "Прямой", "5 канал" и "1+1" в поддержке кандидатов в президенты

Телеканалы "Прямой", "1+1" и "5 канал" больше других нарушали законодательство в освещении предвыборной кампании, к такому вывод пришла рабочая группа по надзору за соблюдением СМИ избирательного законодательства Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания по итогам мониторинга, проведенного перед вторым туром президентских выборов.



Как сообщается на сайте Нацсовета в пятницу, телеканалы нарушали законодательство неравномерно распределяя эфирное время для кандидатов и транслируя неполную информацию о соцопросах.



Мониторинг регулятора зафиксировал наличие очевидной поддержки телеканалами "Прямой" и "5 канал" Петра Порошенко, "1+1" – Владимира Зеленского. Согласно данным Нацсовета, на "1+1" с 8 по 21 апреля общее время показа уже действующего президента Украины Зеленского составило 31 час 38 минут, а его оппонента – 11 часов 34 минуты. При этом, как отметили в совете, тональность информации о первом кандидате в передачах и проектах на канале была исключительно положительная или нейтральная, а о другом – отрицательная.



Неравное распределение эфирного времени между кандидатами также было и в новостных передачах на "5 канале" ("Время новостей"): 1 час 37 минут выделялось в течение недели для Порошенко и 38 минут для Зеленского.



На "Прямом" в период с 15 по 21 апреля Нацсовет зафиксировал около 4 часов 43 минут трансляции негативной информации о Зеленском. При этом информации критического характера о Порошенко не было найдено, а для трансляции его прямой речи было отведено почти 7 часов эфирного времени и еще 1 час 25 минут – для прямой речи представителя его штаба Олега Медведева.



"Ведущие телеканала "Прямой"… озвучивали в передачах подборки сообщений пользователей социальных сетей с негативными комментариями только о кандидате Зеленском, а также озвучивали в эфире собственные привязанности или нерасположения к кандидатам, агитируя аудиторию", - констатировали в Нацсовете.



Кроме того, рабочая группа обсудила показ телеканалами дебатов, состоявшихся 19 апреля на НСК "Олимпийский". В связи с тем, что ЦИК не определила, как можно охарактеризовать это мероприятие – предвыборная агитация или освещение выборной кампании – регулятор обратится к телерадиоорганизациям с просьбой сообщить, какими нормами законодательства они руководствовались, транслируя это мероприятие.



Как сообщалось, перед вторым туром президентских выборов Нацсовет обнародовал результаты мониторинга, согласно которым, телеканал "Прямой" 12 раз нарушил правила обнародования результатов соцопросов и вместе с "5 каналом" вышел в лидеры по количеству нарушений, связанных с неравномерным предоставлением эфирного времени.

