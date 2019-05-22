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Netflix показал отрывок "Очень странных дел 3"
Сервис Netflix опубликовал отрывок третьего сезона сериала "Очень странные дела". Доступен он станет для просмотра на ресурсе 4 июля 2019 года. Ролик появился на Youtube-канале компании.
В видео предстает Билли Харгров, который переехал в городок Хокинс и работает в местном бассейне спасателем.
Создателями сериала выступили братья Даффер. Видеоролик за сутки набрал более 1,5 миллионов просмотров.
Источник: Корреспондент
13:31