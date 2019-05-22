Психологи рассказали, что поможет избежать кризиса в браке

ак отмечает The Age, 70% пар, обращающихся к психологу, находятся в стадии кризиса, а остальные 30% отмечают упадок в отношениях. На степень удовлетворенности браком влияют болезни, смерть родителей, изменения на работе, проблемы, связанные с детьми.



Однако у пар, решающих проблемы максимально рано, есть больше шансов на восстановление отношений. Причем, это актуально даже для новоиспеченных супругов. По словам экспертов, необходимо принять тот факт, что каждый из супругов приходит со своим эмоциональным багажом. В самом начале отношений люди больше говорят друг с другом, более откровенны. Однако со временем делать это становится непросто.



Вот основные факторы, убивающие брак: трудности в общении (люди чувствуют себя одиноко), ссоры (проблемы никогда не решаются), чувство отчуждения (партнер подводит в критический момент, не оказывает поддержку, что часто происходит после родов или потери работы). Также отмечаются проблемы в половой сфере (повышается риск измены), нет доверия и нет места для веселья.

