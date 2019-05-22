БПП не поддерживает инициативу Зеленского по изменению системы парламентских выборов

Парламентская фракция "Блок Петра Порошенко" не будет поддерживать законопроект президента Украины Владимира Зеленского о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов относительно отказа от мажоритарной составляющей и снижения проходного барьера в парламент.



"Пропорциональная система с закрытыми списками – это большая коррупция. Вот что нам говорит гражданское общество. Потому наша фракция не будет поддерживать этот законопроект", - сказал глава фракции БПП Артур Герасимов с трибуны парламента на внеочередном заседании в среду.



Герасимов назвал инициативу главы государства "фасадными изменениями" и сообщил, что БПП выступает за то, чтобы в ближайшее время Верховная Рада сосредоточилась на рассмотрении во втором чтении проекта избирательного кодекса, который предусматривает пропорциональную систему с открытыми списками.



Он подчеркнул, что изменения избирательного законодательства должны проходить в соответствии со стандартами ОБСЕ, добавив, что устоявшаяся практика в демократических странах не предусматривает внесение таких изменений менее чем за год до выборов.



"Предлагаемое снижение проходного барьера до 3% создает ситуацию политической безответственности и может быть путем к политической дезинтеграции Украины, проведению в парламент региональных политических проектов и карманных партий, которые финансируются олигархами", - заявил глава фракции БПП.

