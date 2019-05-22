Роспуск Рады поддерживают более 70% украинцев - опрос

По результатам социологического исследования, 70% украинцев поддержали роспуск Верховной Рады. Об этом в среду, 22 мая, сообщила группа Рейтинг.



Исследование проводилось с 16 по 21 мая и показало, что чаще всего роспуск Рады поддерживали жители Юга и Востока.



Исследователи выяснили также в ходе опроса мнение людей о направлении, в котором движется Украина.



Так, 30% опрошенных ответили, что страна идет в нужно направлении. 49% украинцев с таким утверждением не согласны. При этом, с начала года количество оптимистично настроенных украинцев выросло. Сильнее всего поддерживают курс на изменения и надеются на лучшее в стране жители Запада и молодежь.



В ходе соцопроса также определили лидера досрочных парламентских выборов. За партии новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Слуга народа готовы проголосовать 43,8% опрошенных украинцев, которые точно пойдут голосовать.



При этом, 51,9% опрошенных заявили, что ни в коем случае не отдадут свои голоса за партию экс-президента Петра Порошенко.

