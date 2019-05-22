Зеленский назначил первого заместителя главы СБУ

Президент Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.



Соответствующий Указ №316 опубликован в среду на сайте Главы государства.



"Назначить Баканова Ивана Геннадьевича первым заместителем Председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.

