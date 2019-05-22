НБУ выиграл суды по кредитам связанным с Коломойским компаниям

Национальный банк и ПриватБанк выиграли у связанных с бывшим совладельцем банка Игорем Коломойским компаний суды, через которые они хотели снять с себя обязательства по кредитам рефинансирования. Об этом пишет Интерфакс-Украина в среду, 22 мая, со ссылкой на пресс-службу НБУ.



"14 мая 2019 года Большая палата Верховного суда поставила точку в делах №№910/16744/17, 910/16979/17 по искам имущественных поручителей, связанных с бывшими владельцами ПриватБанка, по кредитам рефинансирования, к НБУ и ПриватБанку об обязательствах регулятора списать средства с корреспондентских счетов банка на погашение задолженности по рефинансированию и обязательствам ПриватБанка погасить задолженность перед НБУ", - сказал представитель НБУ.



Согласно материалам, НБУ и ПриватБанк выиграли судебное дело по искам Никопольского ферросплавного завода и кипрской компании Тровелко Холдингз Лимитед, которые требовали через суд освободить их от обязательств по рефинансированию, которое НБУ выдал ПриватБанку, на 2,6 млрд грн и 143 млн грн соответственно.



По словам представителя пресс-службы центробанка, целью указанных исков, которых всего было подано около 30, является освобождение от ответственности не только юридических лиц, связанных с бывшими владельцами банка, которые передали принадлежащее им имущество в залог Нацбанку, но и финансового поручителя - Коломойского. Указанная категория дел рассматривалась судами всех инстанций, начиная с 2017 года. Хозяйственный суд Киева и Киевский апелляционный хозяйственный суд сначала удовлетворяли все подобные иски и только после того, как Кассационный суд в составе Верховного суда выразил правовую позицию в поддержку НБУ и ПриватБанка и отменил предыдущие судебные решения, Северный апелляционный хозяйственный суд также стал на сторону регулятора.



После чего, имущественные поручители, учитывая правовые позиции апелляционного и кассационного судов, попытались обжаловать соответствующие решение, обратившись в Большую палату Верховного суда. Однако, и Большая палата отказала в удовлетворении кассационных жалоб имущественных поручителей, связанных с бывшими владельцами банка.

