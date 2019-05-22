США вновь обвинили Башара Асада в применении химического оружия

США обвинили войска президента Сирии Башара Асада в очередном применении химического оружия. Об этом заявила представитель Государственного департамента Морган Ортагус.



По данным Вашингтона, правительственные силы совершили налёт в северо-западной провинции Идлиб утром 19 мая. По всем имеющимся данным, во время атаки, вероятнее всего, были использованы бомбы, начинённые хлором, считают власти США. Если эти сообщения подтвердятся, Вашингтон ответит "быстро и соответствующим образом".



По словам представителя Госдепартамента, удары были нанесены в том числе по больницам, школам, лагерям беженцев и другим гражданским объектам. Атаки Башара Асада на население Идлиба грубо нарушают ранее достигнутые договоренности о прекращении огня в сирийской провинции, заявили в Вашингтоне.



В сентябре 2018 года президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган договорились об установлении демилитаризованной зоны в Идлибе. Тогда президент США Дональд Трамп заявил, что любая атака в регионе стала бы примером "безрассудной эскалации" конфликта.



Организация по запрету химического оружия неоднократно подтверждала использование химического оружия силами Башара Асада. Москва и Дамаск обвиняют в химатаках вооружённые группировки оппозиции. В Вашингтоне эти обвинения считают дезинформацией.



Военный конфликт в Сирии между правительством Башара Асада и различными вооружёнными группировками его противников, среди которых было также "Исламское государство", продолжается с 2011 года. В результате боевых действий погибли сотни тысяч человек. Более пяти миллионов сирийцев были вынуждены покинуть страну.

