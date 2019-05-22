Альтернативный президентскому законопроект об изменении закона о выборах нардепов зарегистрирован в Раде

Ряд народных депутатов в среду внесли в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в закон "О выборах народных депутатов Украины", который указан как альтернативный законопроекту авторства президента Украины Владимира Зеленского, ранее в среду также внесенному в Верховную Раду.



"Проект закона о внесении изменений в закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" (относительно осуществления выборов по открытым избирательным спискам)" зарегистрирован в парламенте под номером 10319-1. Президентский же законопроект о внесении изменений в законодательство связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов, который предусматривает пропорциональную систему по закрытым спискам, зарегистрирован в парламенте под номером 10319.



Его авторами указаны внефракционный парламентарий Борислав Розенблат и нардепы от фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Соловей, Александр Жолобецкий, Сергей Хлань.

