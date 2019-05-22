Пациентка умерла после липосакции в клинике Киева

Прокуратура Киева сообщила о подозрении хирургу частной клиники косметической хирургии, из-за халатности которого умерла пациентка, сообщает пресс-служба ведомства.



Отмечается, что смертельная операция была проведена в клинике, расположенной в Печерском районе столицы в феврале 2017 года. Все это время проводились необходимые судебно-медицинские экспертизы.



"Комиссионная экспертиза подтвердила, что между оперативным вмешательством и смертью 42-летней пациентки есть причинно-следственная связь и имеется дефект в оказании медицинской помощи в послеоперационном периоде," - говорится в сообщении.



Хирургу инкриминируется статья "ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для больного" УК Украины.

