Четыре нардепа официально вышли из БПП

Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко объявила о выходе из фракции БПП четырех народных депутатов. Об этом она сказала на внеочередном заседании Верховной Рады 22 мая.



"Согласно поданным заявлениям и в соответствии с частью 3 статьи 60 регламента Верховной Рады сообщаю о выходе народных депутатов Светланы Залищук, Аркадия Корнацкого, Сергея Лещенко и Мустафы Найема из состава депутатской группы "Блок Петра Порошенко", - сказала Геращенко.



Отметим, что, в частности, Сергей Лещенко активно поддерживал Владимира Зеленского во время его избирательной кампании. Он, также, как и Мустафа Найем и Светлана Залищук, давно критиковали работу пятого президента Петра Порошенко и фактически не являлись часть фракции БПП в парламенте.

