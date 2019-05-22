Замглавы АП не исключает, что внеочередные выборы в Раду пройдут по старой системе

Заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка считает, что внеочередные выборы в Верховную Раду пройдут по старому законодательству, то есть по смешанной избирательной системе.



"Внеочередные выборы очевидно будут проходить по тому закону, который является сегодня действующим: половина парламента будет избираться по партийным спискам, а другая половина – по мажоритарной системе", - сказал он журналистам в кулуарах парламента в среду.



Отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о том, есть ли еще варианты изменить закон о парламентских выборах, Рябошапка сказал: "Если сегодня до конца дня примут законопроект (о внесении изменений в закон о выборах), тогда варианты есть".



Замглавы АП отметил, что указ президента о роспуске парламента и досрочных выборах уже подписан, но еще вопрос в том, когда он будет обнародован.



Ранее в это день народные депутаты отказались включить в повестку дня внеочередного заседания Рады два законопроекта о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов президентский (№10319) и альтернативный (№10319-1), а также законопроект о внесении изменений в закон о публичных закупках (№10317).

