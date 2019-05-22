Парубий: в воздухе не запах реванша, а запах горящих шин

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что реванш не пройдет, и предупредил о запахе горящих шин. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает УНН.



"Вы думаете, что это в воздухе запах реванша, - принюхайтесь! Это запах горящих шин! Реванш не пройдет!" - написал Парубий.



Напомним, Председатель Верховной Рады Андрей Парубий считает, что указ Президента о роспуске парламента противоречит Конституции Украины, и заявил, что он будет обжалован в суде, а автор указа будет нести ответственность.



Как сообщал УНН, было опубликовано указ Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.

