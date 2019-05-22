Во Львове третьеклассница сообщила о минировании своей школы

Во Львове ученица 3-го класса сообщила о ложном минировании своей школы.



Как сообщает пресс-служба Львовского городского совета, в среду в 10:45 неизвестный позвонил на телефон областного центра экстренной медпомощи и медицины катастроф и сообщил о минировании средней школы №3.



По информации отдела коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области, сотрудники полиции установили, что к ложному сообщению о минировании школы по улице Степана Бандеры причастна ученица этой же школы.



Сейчас девочку опрашивают полицейские в присутствии родителей и психологов.

