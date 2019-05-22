В Раде собирают подписи под обращением в КСУ относительно указа о роспуске парламента

В Верховной Раде начали собирать подписи под обращением в Конституционный суд относительно указа Президента о роспуске парламента. Фото с приложением к обращению на своей страничке в Facebook показал лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, передает УНН.



"Фракция НФ поддержит представление в КС", - написал Бурбак и обнародовал фото приложения к конституционносу представлению.



Отмечено, что на фото видно, что представление подписали 20 народных депутатов.



Как сообщал УНН, Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поддерживает обращение народных депутатов в Конституционный суд относительно указа Президента о роспуске парламента.

