САП открыла дело на Порошенко

После встречи руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и бывшего владельца компании "Енергомережі" Дмитрия Крючкова правоохранители начали расследовать правомерность действий экс-президента Петра Порошенко.



Об этом 22 мая сообщает пресс-служба САП.



"По результатам личного приема Холодницкого гр. Крючкова о правомерности действий бывшего президента, ряда высших должностных лиц органов государственной власти, народных депутатов ... принято решение и внесена информация в Единый реестр досудебных расследований", - отметили в ведомстве.

