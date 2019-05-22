В «Макдоналдс» разразился сексуальный скандал

Более 20 работниц сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» в США подали иски по фактам сексуальных домогательств. Об этом сообщает телеканал NBC.



«Эти смелые работницы "Макдоналдс", многим из которых во время домогательств было по 16-17 лет, заявляют, что столкнулись со многими случаями неподобающего поведения», — заявила Ив Сервантес, адвокат женщин. Они обвиняют работников в неподобающих прикосновениях, предложении вступить в сексуальный контакт, неприличных комментариях и публичной демонстрации половых органов. Женщины также утверждают, что все их жалобы руководству или игнорировались, или воспринимались как шутка.



«Когда домогательства начались, я словно все отрицала. Я не думала, что человек, которого я уважаю и ценю, будет целенаправленно унижать меня, относиться ко мне как к вещи и заставлять чувствовать себя ничтожной», — рассказала Латарша Смит, сотрудница ресторана из штата Южная Каролина. По ее словам, когда она отвергла ухаживания начальника, тот стал грубить ей, заставлял выходить в неудобное время и исключил из программы повышения квалификации.



Сеть быстрого питания «Макдоналдс» имеет около 14 тысяч ресторанов в США и порядка 850 тысяч человек персонала. Большинство точек работают по франшизе.

