США сдержат Россию сотнями миллионов долларов

В Конгрессе США захотели направить не менее 280 миллионов долларов на противодействие России. Об этом говорится в тексте законопроекта о выделении средств для Госдепартамента и на зарубежные операции, который внесен на рассмотрение в палату представителей.



В документе, автором которого стала демократ Нита Лоуи, предлагается выделить средства на основании Акта о борьбе с влиянием России в Европе и Евразии. Указывается, что они пойдут на укрепление демократии в России и соседних с ней странах, в том числе наиболее уязвимых перед кампаниями Москвы по злонамеренному влиянию.



При этом средства не могут быть напрямую переданы России, а также каким-либо образом поддерживать ее политику в отношении Крыма или Украины, а также Абхазии и Южной Осетии. Для того чтобы законопроект вступил в силу, его должны принять палата представителей и сенат, а затем — подписать президент США Дональд Трамп.

