Богдан не попадет под закон о люстрации, заявили в АП

Заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка утверждает, что глава ведомства Андрей Богдан не попадает под действие закона "Об очищении власти" (о люстрации).



Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил Богдана главой своей администрации. Богдан дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича. Согласно закону "Об очищении власти", эта должность входит в перечень должностей, по которым осуществляются меры по очистке власти. По закону, лицо, попавшее под люстрацию, не может в течение 10 лет работать на госслужбе с момента вступления закона в силу, то есть до октября 2024 года.



"Закон об очищении власти не распространяется на должности в органах государственной власти. Администрация президента не является органом государственной власти, в администрации нет никаких властных полномочий. Это орган, который обеспечивает выполнение президентом его полномочий.



Полномочия власти есть у президента, поэтому закон о люстрации не распространяется на любые должности в администрации, кроме тех, которые имеются в аппарате", - сказал Рябошапка в ходе общения с журналистами, видеозапись в среду опубликовало издание "Украинская правда".



Однако пункт 5 статьи 2 закона "Об очищении власти" говорит, что под люстрацию попадают, в том числе, главы администрации президента Украины.



Люстрация власти была одним из требований участников массовых протестных акций, прошедших в Киеве с ноября 2013 по февраль 2014 года, которые привели к госперевороту. Президент Венецианской комиссии (консультативный орган Совета Европы по конституционному праву) Джанни Букиккио заявлял, что закон о люстрации не соответствует европейским стандартам. Позднее группа депутатов Рады попросила конституционный суд проверить конституционность закона.

