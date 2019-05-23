Еврокомиссия подтвердила визит Шефчовича в Москву 13 июня

Замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович совершит визит в Москву 13 июня для обсуждения с министром энергетики РФ Александром Новаком проблемы транзита газа в ЕС через Украину после 2019 года и проведения новой трехсторонней министерской встречи по газу. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Еврокомиссии.



"Замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович намерен совершить визит в Москву для обсуждения вопросов транзита газа 13 июня", - сообщили в ЕК.



Ранее в среду источник ТАСС в институтах ЕС сообщил, что Шефчович после переговоров на Украине планирует совершить визит в Россию 13 июня, в ходе которого он встретится с министром энергетики РФ Александром Новаком и другими представителями российского руководства. Главной темой переговоров станет проведение трехсторонней встречи по газу на министерском уровне для обсуждения вопроса продолжения газового транзита через Украину после истечения контракта в 2019 году.



"Евросоюз по итогам предыдущего раунда переговоров внес предложение для обсуждения Украиной и Россией, на основании которого возможен компромисс для сохранения украинского транзита", - отметил источник.



20 мая в Киеве Шефчович заявил, что приложит все усилия для того, чтобы состоялись трехсторонние переговоры между РФ, ЕС и Украиной по транзиту газа и был подписан договор "о коммерчески разумных" объемах транзита газа из России через территорию Украины. Речь, по его словам, "идет не только о том, чтобы пройти зимний период, а о том, чтобы добиться нового договора между компаниями и обеспечить коммерчески разумные объемы прокачки газа из России в ЕС через Украину". Он также назвал важным, чтобы транзитный механизм основывался "на лучших практиках Европейского союза".



Ранее в понедельник европейский источник сообщил ТАСС, что Шефчович, находящийся в Киеве на инаугурации президента Украины Владимира Зеленского, проводит в Киеве встречи с представителями команды нового президента и с премьер-министром Владимиром Гройсманом, предлагая рассмотреть проведение в кратчайшие сроки новой трехсторонней министерской встречи по газу для обсуждения вопросов транзита после 2019 года, когда истечет действующий контракт с "Газпромом".



Европейский чиновник подчеркнул, что в Брюсселе "понимают сложности предстоящего после объявления внеочередных парламентских выборов политического цикла на Украине, однако считают решение вопроса транзита газа неотложным" и не могут допустить "даже кратковременного прерывания транзита газа через Украину в 2020 году".



Действие договора о транзите газа из РФ в ЕС по территории Украины истекает 31 декабря 2019 года. Последняя трехсторонняя министерская встреча в Брюсселе по заключению нового договора с участием России, Украины и Еврокомиссии прошла 21 января в Брюсселе. Результатов она не принесла.



Россия предложила продлить контракт на действующих условиях, Евросоюз - сделать украинскую газотранспортную систему частью более крупного проекта по поставкам газа из Центральной Азии в Европу.



Киев сразу же отказался от российского предложения, но обещал изучить европейский вариант. При этом руководство "Нафтогаза" продолжает обвинять Москву в том, что та хотела бы с окончанием действия нынешнего договора вообще остановить транзит газа через территорию Украины. В ответ руководство РФ неоднократно заявляло, что, несмотря на строительство других газопроводов в Европу, в частности "Северного потока - 2", транзит через Украину может быть сохранен, если предлагаемые Киевом условия "будут конкурентными".

