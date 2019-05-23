Начальник Госохраны Гелетей подал в отставку

Руководитель Управления Государственной охраны Валерий Гелетей в среду, 22 мая, написал рапорт на увольнение. Об этом он сообщил в Facebook, прикрепив фото заявления.



"Для себя я решил, что напишу рапорт на увольнение после инаугурации, поскольку оставить свое подразделение в преддверии этого важного события было бы безответственно... Идя с должности руководителя Управления государственной охраны Украины, я буду продолжать свою преданную службу государству, народу, закону", - написал Гелетей.



Также он пожелал своему преемнику сил, мудрости и вдохновения.

