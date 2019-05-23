Почему МВФ требует аудит НАБУ?

Вчерашний день заморочил голову всем, кто наблюдал за визитом миссии МВФ. Утром сообщили, что они уезжают, днем – что остаются. Вечером министр Кабмина Александр Саенко подтвердил, что миссионеры прекратили работу. Но спустя час открестился от своих же слов. Видимо, миссию целый день уговаривали остаться и, наконец, соблазнили рандеву с Владимиром Зеленским. От нового президента Фонд ждет срочного назначения нового аудитора НАБУ по своей квоте: аудит НАБУ одно из условий нового транша.



О том, чем недоволен МВФ и почему он не хочет давать нам денег, мы подробно рассказали вчера. Но есть тема, которая стоит отдельного повествования – требование МВФ провести независимый аудит Национального антикоррупционного бюро до конца июля 2019 года. Как это записано в тексте Меморандума.



Записано-то записано, но выполнять этот “маяк” предыдущая власть, похоже, не собиралась, считая не самым принципиальным вопросом в дискуссии с МВФ. Да и Фонд, похоже, не сильно настаивал. Но в последнее время ужесточил позицию. Почему?



Может, сильно впечатлились финальной частью истории о коррупции в "Укроборонпроме". Там, где фигурируют правоохранительные органы. Или сказывается влияние на совет директоров Международного валютного фонда его “главного акционера” – Соединенных Штатов. Достаточно прозрачно список претензий к Артему Сытнику огласил личный адвокат Трампа в эксклюзивном интервью "Стране". А, может, все проще: не удовлетворены отчетностью, которую НАБУ обязано было отправлять в МВФ согласно Меморандуму: о том, сколько кого посадили и по какой статье.



И тут надо сделать небольшой экскурс в новейшую историю. Чего только ни делала Украина, чтобы обесценить требование Запада проводить аудит НАБУ. Упиралась, как могла, все четыре года существования наших доблестных антикоррупционных структур. Чего стоит одна уморительная эпопея с избранием члена комиссии по квоте Верховной Рады.



По всей видимости, такой странный кадровый выбор объяснялся тем, что аудиторы от ВРУ и КМУ не должны были мешать аудитору по квоте президента Павлу Жебривскому. Общеизвестно, что экс-глава Донецкой военно-гражданской администрации и брат фармацевтической “королевы” Фили Жебривской – близкий соратник Петра Порошенко



Всем новосозданным по требованию Запада антикоррупционным органам было велено рапортовать с максимальной конкретикой. Как на своих сайтах, так и в личных донесениях в МВФ. НАПК – сколько проверили деклараций чиновников. Суды – сколько посадили. НАБУ – сколько и по какой статье фигурантов расследований привлечены к уголовной ответственности