Указ о роспуске Рады обжаловали в Верховном Суде

Бывший советник министра обороны Валерия Гелетея Александр Данилюк и его организация Спильна справа обжаловали в Верховном Суде указ Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Об этом со ссылкой на Данилюка сообщают Украинские новости.



"Спильна справа обжаловала незаконный указ Зеленского о роспуске Верховной Рады в Верховный Суд Украины", - сообщил Данилюк.



По его мнению, парламентские выборы должны проходить по открытым спискам и кандидаты должны подавать е-декларации.

