Строительство "моста Кличко" резко подорожало

Стоимость строительства так называемого моста Кличко, который соединит киевские парки Крещатый и Владимирская горка, выросла с 260 млн до 420 млн грн. Об этом свидетельствует распоряжение КГГА №859 от 16 мая о перераспределении расходов бюджета на 2019 год, пишут Наші гроші.



Отмечается, что стоимость посчитана за период с октября 2018 по май 2019 года.



Увеличение стоимости строительства моста произошло за счет перераспределения расходов в пределах бюджетных назначений.



В частности, на 232,63 млн грн было уменьшено финансирование реконструкции Киевского зоопарка и одновременно на 132,63 млн грн увеличены расходы на строительство указанного моста.



Также на 100 млн грн увеличено реконструкцию здания Киевской городской клинической больницы.



В то же время, мэр города Виталий Кличко отметил, что все расходы на строительство нового пешеходного моста и смежных объектов будут проверены, а результаты проверки будут обнародованы после обустройства части туристического маршрута на Старокиевской горе.



По словам Кличко, пока стоимость всех объектов - моста, фонтана, подпорных стен и других расходов составляет около 400 млн гривен.

