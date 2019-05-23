Депутаты "НФ" поддержали обращение в КС о неконституционности роспуска Рады

Партия "Народный фронт" призывает народных депутатов всех фракций Верховной Рады присоединиться к подписанию представления в Конституционный суд о соответствии указа президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" от 21 июня.



Как сообщается на странице партии в Facebook, депутаты фракции "Народный фронт" уже поставили свои подписи под обращением в КС.



"Мы твердо заявляем о том, что подписание этого представления является политическим и гражданским долгом каждого члена парламента, поскольку речь идет о факте нарушения Конституции высшим должностным лицом государства - президентом Украины. На этом фоне совершенно бессмысленными и безосновательными выглядят примитивные объяснения, будто речь идет о продлении работы этого состава парламента на несколько месяцев. Нет! Или мы сегодня защитим Основной Закон Украины от циничной атаки, или его пренебрежение будет порождать новые глобальные угрозы для государства", - говорится в заявлении партии.



В "Народном фронте" также назвали сложившуюся ситуацию "экзаменом государственных сил на способность защитить страну от правового беспредела и разрушения основ государственности". "Сегодня незаконно распускают парламент - завтра сдадут часть территории Украины, позволят российским войска находиться в Донецке или Луганске, как это в свое время сделал Янукович харьковскими соглашениями, обеспечив плацдарм российской армии для оккупации Крыма. Защитим Украину!", - пояснили свою позицию в партии.



Как сообщалось, днем ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил о намерении одноименной парламентской фракции 23 мая инициировать сбор подписей парламентариев под обращением в КС относительно указа президента о роспуске парламента. "Уже завтра мы инициируем сбор подписей 45 депутатов под обращением в Конституционный суд о неконституционности указа Зеленского", - заявил он.



По словам Ляшко, действия нового главы государства Зеленского аналогичны действиям четвертого президента Виктора Януковича в 2010 году. Также он отметил, что "систематическое нарушение президентом Зеленским Конституции и законов Украины грозит дестабилизацией государства и управляемым хаосом".



Во фракции "Народный фронт" – 80 народных депутатов, во фракции "Радикальная партия Олега Ляшко" – 21 парламентарий.

