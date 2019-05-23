Зеленский переназначил двух чиновников времен Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил 23 мая уполномоченного по правам людей с инвалидностью. Им стал народный депутат Валерий Сушкевич.



Уполномоченным президента по вопросам реабилитации участников боевых действий стал ветеран АТО Вадим Свириденко. Об этом сообщил сайт президента.



Свириденко уже занимал эту должность при президенте Петре Порошенко. Тогда он говорил, что видит за ним будущее.



Примечательно, что сначала президент уволил Сушкевича и Свириденко с занимаемых должностей, но чуть позже появился указ об их назначении на эти же должности.

