ЦИК не успевает подготовиться к выборам в Раду

Центральная избирательная комиссия не успеет подготовиться к внеочередным парламентским выборам по действующей системе закупок. Об этом в четверг, 23 мая, заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук.



"По действующей – нет", - сказала она на брифинге в Киеве.



При этом она отметила, что процесс проведения международных тендеров, а потом еще и обжалование их результатов слишком длинный и провести его в 48 дней, которые останутся до выборов, невозможно.



Глава ЦИК также посетовала, что заявление замминистра экономического развития и торговли Максима Нефьодова об избирательных закупках не отвечает действительности.



"Несмотря на те примеры, которые приводил нам Максим Нефьодов, сравнивая закупки для избирательного процесса и для цирков, которые путешествуют по Украине, - это не одно и то же", - сказала она.



Слипачук подчеркнула, что действующие нормы не позволяют осуществить все закупки, особенно в двухмесячный период кампании.



"Я ожидаю и от президента Украины, Верховной Рады, Кабинета министров немедленного принятия соответствующих решений, которые позволят провести внеочередные выборы депутатов 21 июля 2019 года в соответствии с законами Украины", - констатировала она.



По ее словам, за неполные два месяца, или 58 дней, которые остались до даты выборов, невозможно провести все тендерные процедуры, связанные с выборами.



Среди прочего Слипачук отметила, что есть несколько вопросов, которые касаются избирательного процесса, а именно устарелость некоторых норм и несоответствие норм закона О выборах народных депутатов, которые действуют сегодня.



Несмотря на проблемы, в ЦИК заявили, что избирательный процесс стартует с 24 мая. Как известно, выборы назначены на 21 июля.

