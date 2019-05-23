Турчинов надеется на продолжение ракетной программы в Украин

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил об очередном этапе испытаний украинских ракет на полигоне Вооруженных сил Украины на юге страны и выразил надежду на выполнение проектов в ракетной отрасли согласно утвержденному плану.



"Украинские ученые и производственники продолжают выполнять задачи по реализации ракетной программы, цель которой - до конца года принять на вооружение ракеты "Ольха-М", "Ольха-Р" и мобильный комплекс крылатых ракет "Нептун". Надеюсь, что, несмотря на кадровые изменения в секторе безопасности и обороны Украины, ракетные проекты будут выполняться по утвержденному плану, и работа по укреплению обороноспособности нашего государства не остановится", - сказал Турчинов, которого агентству "Интерфакс-Украина" процитировала его пресс-секретарь Анна Вахотская.



По его словам, в настоящее время продолжается работа по модернизации ракет и ракетного комплекса "Ольха", в четверг состоялись пуски ракет повышенной дальности "Ольха-М" и ракет с кассетной боевой частью "Ольха-Р".



Турчинов сообщил, что испытания продолжатся до конца недели, в частности, должны состояться пуски крылатых ракет мобильного комплекса "Нептун".

