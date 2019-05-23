Токсичный купол

С 23 мая Верховная Рада официально распущена, в чем все желающие могут убедиться, почитав газету «Курьер Гройсмана», где опубликован соответствующий указ Зеленского. Сам Гройсман тоже в отставке, поскольку написал заявление и направил его на рассмотрение Рады, которая распущена. Единственным полностью легитимным органом власти является Институт национальной памяти имени Альцгеймера, поскольку Вятрович никакого заявления не писал. И не напишет, потому что Гройсман перед уходом полностью поменял грамматику украинской мовы и теперь хер кто может грамотно писать официальные документы.

В связи со сложившейся интересной ситуацией, остро пахнущей здоровым безумием, возникает масса интересных вопросов. К примеру, что может Верховная Рада? Тимошенко задвинула очень любопытную мысль, которая, к сожалению, не получила дальнейшего развития. Типа распущенный парламент не может принимать никаких решений, поскольку недееспособен. Было бы уместно юридически развить данную мысль, поскольку, судя по последним событиям, ВР превратилась в настоящую клоаку, по которой бродят зомби-депутаты. С трудом представляю, как зомби могут бродить по клоаке, однако именно так и происходит на самом деле. Политических перспектив у абсолютного большинства политических сил, представленных в распущенном парламенте, нет никаких. То есть вообще. Во фракции «Народного фронта» ровно восемьдесят стопроцентных «трупов». А это была основа мощной европейской коалиции, которой тоже нет. «Фронтовики» оттуда вышли строем, поскольку их единственный козырь – сплоченность рядов. Пока они держатся толпой, то производят впечатление группы черлидеров, внезапно скончавшихся от острой электоральной недостаточности.

Во фракции «Народного фронта» ровно восемьдесят стопроцентных «трупов». А это была основа мощной европейской коалиции, которой тоже нет. «Фронтовики» оттуда вышли строем, поскольку их единственный козырь – сплоченность рядов.



«Блок Петра Порошенко» официально насчитывает сто тридцать одного члена братства «Красивые и мертвые». Огромная масса мандатоносцев, которые распадаются на отдельные фрагменты. Уже пошли необратимые процессы, и Ирина Геращенко покрылась какими-то подозрительными пятнами. «Самопомочь» докатилась до отметки 25 «трупов» и не собирается останавливаться на достигнутом. Кто слышал о депутатской группе «Оля народу» («Воля народа»). Слышали? Забудьте. У них уже даже не хватает зомби для регистрации труппы (надо 19, а их 18). Олег Ринатович Ляшко не имеет никаких радикальных перспектив, хотя у него сейчас в парламенте очко: 21 депутат.



На подъеме только «юльки», «Оппозиционная платформа» и все. Может ли этот цирк политических мертвецов что-либо делать? Почему его возглавляет Парубий, если нет даже коалиции, которая его туда засунула? Чем они станут заниматься два месяца? Календарным планом сессии предусмотрено целых двадцать два пленарных заседания. Кадровые инициативы президента практически обречены. Да и смысла в них особого нет, поскольку нет коалиции и сформировать, к примеру, полноценное правительство невозможно. Соответственно, и полноценные отставки тоже не пройдут. Поэтому министры, глава СБУ и сам премьер-реформатор грамматики украинской мовы будут числиться исполняющими обязанности. По закону такое промежуточное состояние может длиться месяц. Только тридцать дней можно исполнять обязанности. Однако опыт той же Супрун свидетельствует о том, что в промежуточном состоянии можно находиться годами. Санитарка возглавляет Министерство здравоохранения три года, и даже распад коалиции и выборы нового президента аж никак не отразились на ее реформаторском лице.



Конечно, можно накидать в этот некроприемник законопроектов и посмотреть, что получится в итоге. Но даже без эксперимента могу сказать: ровным счетом ничего. Все руководство Рады буквально трясется от животной ненависти к Зеленскому и настроено только на саботаж любых законодательных и кадровых инициатив нового президента. И в подобном состоянии они будут пребывать вплоть до оглашения результатов досрочных выборов. То есть до августа. Как минимум. Возможно, следует придумать какой-то комплекс мероприятий, чтобы занять зомби-депутатов неким полезным делом. Они же скоро друг друга жрать начнут! Очень помогает массовое возбуждение уголовных дел с последующим развлечением в виде снятия депутатской неприкосновенности. Толку практически никакого, однако подобный подход позволит отвлечь кнопкодавов от грустных мыслей насчет бренности всего сущего. Иначе они могут организовать некий условный путч, в ходе которого начнут делить будущие должности и дело, вне всякого сомнения, дойдет до безобразной драки.

Следует придумать какой-то комплекс мероприятий, чтобы занять зомби-депутатов неким полезным делом. Они же скоро друг друга жрать начнут! Очень помогает массовое возбуждение уголовных дел с последующим развлечением в виде снятия депутатской неприкосновенности. Толку практически никакого, однако подобный подход позволит отвлечь кнопкодавов от грустных мыслей насчет бренности всего сущего.



Возможно, следует все-таки прислушаться к аргументам Тимошенко насчет полной недееспособности распущенной ВР и поставить этот тупиковый орган парламентской эволюции на паузу. Психологи предупреждают, что пребывание большого количества психически нестабильных людей в одном месте без оказания соответствующей помощи может закончиться очень печально.



Их надо занять чем-то безобидным. Организовать курсы гендерного равенства под руководством Геращенко. Девушка вообще на грани, в любой момент поедет крышей. Или же попробовать сплотить «ошметки» былых политических сил в деле легализации медицинского канабиса. Два в одном: и лечение, и законодательная работа. Если не предпринять экстренных мер, то токсичность распущенной Рады может оказать разрушительное влияние на политическую и канализационную системы. И без того доверие Украины к законодательному органу находится на крайне низком уровне. Вы представляете, до какой степени эти ребята могут деградировать за два месяца? Никто не берет их в избирательные списки, некоторые депутаты даже постоянно становятся жертвами бытового и уличного насилия. Кошмар! У нас европейский социум, который буквально пару дней назад ориентировался на член НАТО. Поймите меня правильно: не призываю к эвтаназии, а только обращаю внимание на большую проблему. В центре столицы находится здание, полное неадекватных людей, потерявших веру в электорат. Они все в большой опасности!