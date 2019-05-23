Портнов сообщил об еще одном заявлении на Порошенко в ГБР

Бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов зарегистрировал в Государственном бюро расследований еще одно заявление относительно пятого президента Украины Петра Порошенко. "Утром зарегистрировали в Государственном бюро расследовании заявление об отмывании Порошенко украденных у армии средств через оффшорные сделки.



В течение нескольких недель ждём от ГБР ходатайство в суд об аресте всего принадлежащего Порошенко имущества", - написал А.Портнов в Telegram-канале.



Как сообщалось, ГБР 21 мая по заявлению Портнова начало досудебное расследование по факту возможной государственной измены и действий, направленных на захват государственной власти (стст.109, 111 и 426-1 УК) со стороны руководства Украины в конце 2018 года. В Госбюро уточнили, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанных с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.



Ранее Портнов сообщил, что направил в ГБР "первое заявление о преступлении", которое усматривает в действиях Порошенко в ноябре 2018 года. "Считаем его причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий", - написал он.



"Допросить… П.А.Порошенко, членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, начальника Генерального штаба – главнокомандующего Вооруженных сил Украины, командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и других лиц, которые могли быть причастны к соответствующим событиям", - говорится в заявлении.

