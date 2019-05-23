Нардеп выступил против законопроекта о переносе запуска энергорынка

Народний депутат Украины, член комитета ВР во вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Артур Мартовицкий раскритиковал инициативу ряда народных депутатов о переносе запуска нового рынка электроэнергии на 3 месяца



Об этом парламентарий написал на своей странице в сети Facebook.



«Законопроект №10318 о переносе сроков введения нового рынка электроэнергии, зарегистрированный моими коллегами по парламентскому комитету Домбровским и Пидлесецким, я не поддерживаю. И вот почему - формально законопроект предлагает перенести введение рынка на три месяца (с 1 июля на 1 октября), но на практике ведет к полному отказу от энергетической реформы, согласованной с западными партнерами. Ведь, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное. Подобное мы уже проходили с аналогичным законом, принятым еще в 2013 году».



По словам депутата, заявление авторов законопроекта о якобы сложившейся негативной ситуации с отставкой правительства, роспуском Верховной Рады, внеочередными парламентскими выборами и т.д. полностью противоречат самой идее нового рынка электроэнергии, «который должен освободить энергетиков от бремени подобных политических «условий».



«К энергетике пора прекратить относится как к феодальному наделу, которым может распоряжаться как заблагорассудится любой пришедший к власти чиновник. Нужно понять главное – энергореформа в целом и конкурентный рынок электроэнергии, как ее важный элемент, нужны не западным партнерам, не Евросоюзу или МВФ. Они, прежде всего, нужны Украине, которая нуждается в цивилизованном рынке, сильной энергетике и больших инвестициях. И политические обстоятельства – это отнюдь не те факторы, которые должны заставить страну отказаться от выбранного пути модернизации по европейскому образцу», - подчеркнул Артур Мартовицкий.



Как сообщалось, народные депутаты Лев Пидлисецкий и Александр Домбровский подготовили законопроект о переносе срока запуска нового рынка на 3 месяца. При этом сам глава комитета уже заявил, что готов отозвать законопроект, если Кабинет Министров возьмет на себя ответственность и примет все необходимые документы.



Вчера Кабмин приняли все ключевые документы, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии и для работы отрасли в целом. «Речь идет о возложении специальных обязательств на Энергоатом, Укргидроэнерго и частично на Укрэнерго, о порядке проведения аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним контрактам, о порядке проведения конкурса на введение новых генерирующих мощностей и другие», - рассказали в правительстве.



Напомним, на 1 июля 2019 запланирован старт работы нового рынка электроэнергии, который введет в Украине Третий энергетический пакет ЕС. От своевременного запуска зависит, получит ли страна 500 млн евро макроэкономической помощи.

