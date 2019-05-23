Нардеп выступил против законопроекта о переносе запуска энергорынка
Народний депутат Украины, член комитета ВР во вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Артур Мартовицкий раскритиковал инициативу ряда народных депутатов о переносе запуска нового рынка электроэнергии на 3 месяца
Об этом парламентарий написал на своей странице в сети Facebook.
«Законопроект №10318 о переносе сроков введения нового рынка электроэнергии, зарегистрированный моими коллегами по парламентскому комитету Домбровским и Пидлесецким, я не поддерживаю. И вот почему - формально законопроект предлагает перенести введение рынка на три месяца (с 1 июля на 1 октября), но на практике ведет к полному отказу от энергетической реформы, согласованной с западными партнерами. Ведь, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное. Подобное мы уже проходили с аналогичным законом, принятым еще в 2013 году».
По словам депутата, заявление авторов законопроекта о якобы сложившейся негативной ситуации с отставкой правительства, роспуском Верховной Рады, внеочередными парламентскими выборами и т.д. полностью противоречат самой идее нового рынка электроэнергии, «который должен освободить энергетиков от бремени подобных политических «условий».
«К энергетике пора прекратить относится как к феодальному наделу, которым может распоряжаться как заблагорассудится любой пришедший к власти чиновник. Нужно понять главное – энергореформа в целом и конкурентный рынок электроэнергии, как ее важный элемент, нужны не западным партнерам, не Евросоюзу или МВФ. Они, прежде всего, нужны Украине, которая нуждается в цивилизованном рынке, сильной энергетике и больших инвестициях. И политические обстоятельства – это отнюдь не те факторы, которые должны заставить страну отказаться от выбранного пути модернизации по европейскому образцу», - подчеркнул Артур Мартовицкий.
Как сообщалось, народные депутаты Лев Пидлисецкий и Александр Домбровский подготовили законопроект о переносе срока запуска нового рынка на 3 месяца. При этом сам глава комитета уже заявил, что готов отозвать законопроект, если Кабинет Министров возьмет на себя ответственность и примет все необходимые документы.
Вчера Кабмин приняли все ключевые документы, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии и для работы отрасли в целом. «Речь идет о возложении специальных обязательств на Энергоатом, Укргидроэнерго и частично на Укрэнерго, о порядке проведения аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним контрактам, о порядке проведения конкурса на введение новых генерирующих мощностей и другие», - рассказали в правительстве.
Напомним, на 1 июля 2019 запланирован старт работы нового рынка электроэнергии, который введет в Украине Третий энергетический пакет ЕС. От своевременного запуска зависит, получит ли страна 500 млн евро макроэкономической помощи.
Предложение субсидировать тарифы на электроэнергии для населения за счет частных энергокомпаний противоречит идее европейского рынка, - экс-министр