Шведов шокировала отсутствие женщин среди назначений Зеленского - Геращенко

Шведских депутатов шокировало, что среди назначений президента Владимира Зеленского нет ни одной женщины.



Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.



"Шведские коллеги сегодня очень удивились, что среди кадровых назначений новоизбранного президента - ни одной женщины. Обсуждали с ними гендерные квоты, которые обязательно надо вводить, возможно, как временный механизм, для увеличения женщин во власти и политике", - написала она.



По словам Геращенко, сейчас в Верховной Раде и правительстве лишь 12% женщин.



"Тот факт, что среди новых кадровых назначений президента - ни одной женщины, их вообще шокировал", - отметила Геращенко.

