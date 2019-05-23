Зеленский рассмотрит петицию о собственной отставке

Электронная петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала более 25 тысяч голосов. Документ опубликован на официальном сайте парламента. Согласно украинскому законодательству, президент обязан рассмотреть петицию, набравшую более 25 тысяч голосов. На момент публикации материала ее поддержало почти 29 тысяч украинцев.



Документ был зарегистрирован на президентском сайте 22 мая. Его автором значится Максим Безрук. Он считает, что первые же шаги Зеленского на президентском посту разочаровывают население Украины и разбивают «временную народную консолидацию», которая сложилась за период избирательной кампании. Автор называет Зеленского человеком, «не имеющим моральных обязательств перед своим народом», и требует его немедленной отставки.



Кроме того, существует еще одна петиция. Ее автор предлагает дать Зеленскому полгода на выполнение его предвыборных обещаний. В случае их неисполнения он должен будет уйти в отставку. На момент написания материала ее поддержало 4,5 тысячи человек.

