Вышел первый трейлер нового «Терминатора»

20th Century Fox опубликовала долгожданный трейлер фильма «Терминатор: Тёмные судьбы». Действие картины будет происходить после событий, о которых рассказывал «Терминатор 2: Судный день».



Линда Хэмилтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (Т-800) вернутся к своим легендарным ролям. Режиссёром фильма выступил Тим Миллер, а продюсерами стали Джеймс Кэмерон и Дэвид Эллисон.





