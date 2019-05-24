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- Вышел первый трейлер нового «Терминатора»
Вышел первый трейлер нового «Терминатора»
20th Century Fox опубликовала долгожданный трейлер фильма «Терминатор: Тёмные судьбы». Действие картины будет происходить после событий, о которых рассказывал «Терминатор 2: Судный день».
Линда Хэмилтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (Т-800) вернутся к своим легендарным ролям. Режиссёром фильма выступил Тим Миллер, а продюсерами стали Джеймс Кэмерон и Дэвид Эллисон.
Источник: MAXIM
09:30