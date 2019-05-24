Зеленский отказался вносить законопроекты в нынешнюю Раду

Президент Владимир Зеленский начнет подавать программные законопроекты только после избрания нового парламента с пропрезидентским большинством, поскольку нынешний состав "недоговороспособен". Такое заявление сделал представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, передает УНН.

"Законопроекты готовы, но подаваться они будут только тогда, когда у нас будет большинство, и они обязательно пройдут через Верховную Раду, потому что то, что вчера продемонстрировала Рада - это никак нельзя назвать сотрудничеством. Но все законы, которые предусмотрены в программе Владимира Александровича, они уже наработаны и будут поданы в Верховную Раду", - заявил он.



В частности, речь идет о законах об импичменте и снятии депутатской неприкосновенности, а также о незаконном обогащении.



"Мы посмотрим по процедурам, так как уже подан и один проект, и альтернативный, и мы посмотрим, как нам лучше сделать, чтобы статья о незаконном обогащении, во-первых, отвечала всем требованиям, чтобы Конституционный суд не мог вытащить ее за крючок и завалить всю систему и поставить в опасность всю страну, - чтобы она была понятно, грамотно выписана, а по процедуре - была принята в Верховной Раде", - уточнил Стефанчук.



По мнению Стефанчука, вчерашнее голосование в Верховной Раде свидетельствует о неспособности нынешнего парламента договариваться с президентом.



"Для нас это пример того, что Верховная Рада просто является недоговороспособной по некоторым вопросам сотрудничества с президентом. Президент делает из этого выводы", - заявил он.

